СМИ узнали о выделении €1 млн Евросоюзом на борьбу с «пропагандой» России

Евросоюз активизирует свою компанию по борьбе с «дезинформацией и поддельными новостями» от российских СМИ, на эти цели будут тратить более €1 млн ежегодно. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник.
По словам источника, эти средства уже заложены в бюджет Евросоюза на 2018–2020 годы. Информация о финансировании компании против российских СМИ появилась после того, как президент Европейского совета на саммите «Восточного партнерства» 24 ноября заявил, что одной из главных проблем Европы являются «кибератаки, поддельные новости и гибридная война», отмечает издание.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия примет дипломатические и политические меры в ответ на действия Евросоюза. Об этом сообщает «РИА Новости». По его словам, Россия «на удар ответит ударом».
Туск в 2015 году поручил главе Европейской службе внешних дел (EEAS) Федерике Могерини создать Оперативную группу по стратегическим коммуникациям на Востоке (East StratCom Task Force) для «противодействия российской пропаганде». В нее вошли дипломаты, эксперты по России, журналисты и специалисты по соцсетям.
В начале октября 2017 года комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект резолюции «О стратегических коммуникациях ЕС для противодействия пропаганде в отношении него третьими сторонами». Согласно законопроекту, East StratCom Task Force должно стать ведомством и войти в состав EEAS.