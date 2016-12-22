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В Москве мужчина со скальпелем похитил у школьника деньги и телефон
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В Москве мужчина со скальпелем похитил у школьника деньги и телефон
Общество, 14:03
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В Москве мужчина со скальпелем похитил у школьника деньги и телефон

Поздно вечером 23 ноября мужчина похитил у школьника мобильный телефон и деньги, угрожая ему скальпелем. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Звонок о происшествии по адресу: улица Земляной В​ал, дом 29, строение 9, поступил около 22:00 мск. В тот же день по горячим следам сотрудники полиции задержали злоумышленника в Верхнем Сусальном переулке, дом 7. Это мужчина 1992 года рождения из Калужской области», — рассказал дежурный.

Материалы для возбуждения уголовного дела по статье «разбой» переданы в Следственный комитет России.

Теги: Москва , похищение , Школьники , мужчина с ножом
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