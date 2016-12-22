Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в Вильнюсе

В аэропорту Вильнюса совершил аварийную посадку пассажирский лайнер литовской авиакомпании Getjet Airlines. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель воздушной гавани Агне Мажейките.

По словам собеседника агентства, на борту самолета находятся 160 человек. Информации о пострадавших нет. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс GJT101 Вильнюс — Хургада вылетел из литовского аэропорта в 06:00 мск и должен был прибыть в пункт назначения в 13:00 мск. Однако во время полета экипаж обнаружил технические неполадки и вернулся в Вильнюс.