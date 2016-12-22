В мире с начала 2017 года убили 58 журналистов

С начала 2017 года в мире убили 58 журналистов, двое из которых были россиянами. Об этом заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланже на XII съезде Союза журналистов России (СЖР) в Москве, сообщает «РИА Новости».

«Было возбуждено только одно расследование в отношении десяти убитых журналистов. Это очень мало, это большая проблема», — подчеркнул Беланже. По его словам, федерация подготовила законопроект по обеспечению безопасности журналистов. Также организация попросила поддержки в ООН и у руководства мировых стран, включая Россию.

Кроме того, генсек обратил внимание на проблему насилия в отношении журналистов-женщин. По его словам, специалисты федерации провели «большое расследование» этой проблемы, итоги которого показали частые случаи сексуального и психического насилия, «насилия в устном виде и недопустимые прикосновения».

На XII съезде СЖР в Москве 25 ноября пройдут выборы на пост председателя организации. В качестве кандидатов выступили секретарь Союза журналистов Роман Серебряный, крымский журналист Андрей Трофимов и кинодокументалист Владимир Соловьев. Действующий глава СЖР Всеволод Богданов 2 ноября рассказал РБК, что у него «есть кандидат».

«На съезде СЖР буду рекомендовать журналиста, кинодокументалиста Владимира Геннадиевича Соловьева», — отмечал Богданов. По его словам, Соловьев является его давним коллегой и профессионалом, и выразил надежду, что «у него все получится».