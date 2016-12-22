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В Луганске из-за взрыва гранаты пострадали три женщины
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В Луганске из-за взрыва гранаты пострадали три женщины
Общество, 11:01
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В Луганске из-за взрыва гранаты пострадали три женщины

Три женщины получили ранения после взрыва ручной гранаты в центре Луганска. Об этом заявил начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Константин Дахненко, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

По его словам, инцидент произошел на улице Шелкового. Пострадавших женщин в тяжелом состоянии доставили в республиканскую больницу. В настоящий момент милиция ЛНР выясняется все обстоятельства происшествия.

В конце октября неизвестный бросил две гранаты РГД-5 в частный дом в Луганской области, из-за взрывов пострадала пожилая женщина. Инцидент произошел ночью 28 октября в селе Мусиевка Миловского района. Раненную женщину госпитализировали. Перед этим неизвестный бросил еще одну гранату РГД-5 в сельский продуктовый магазин, однако снаряд не сдетонировал.

Теги: ЛНР , Луганск , пострадавшие , взрыв , граната
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