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Прокуратура обвинила мэрию Владивостока в транспортном коллапсе
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Прокуратура обвинила мэрию Владивостока в транспортном коллапсе
Общество, 10:13
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Прокуратура обвинила мэрию Владивостока в транспортном коллапсе

Прокуратура Владивостока обвинила и.о. главы администрации города, местного начальника УМВД России и руководителя муниципального учреждения «Содержание городских территорий» в ненадлежащем исполнении обязанностей при уборке снега во время снегопада, из-за чего в городе возник транспортный коллапс. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, были установлены многочисленные нарушения деятельности администрации города и муниципального учреждения. В частности, они не провели работы по «борьбе с зимней скользкостью», не были готовы к принятию мер для предупреждения и ликвидации последствий снегопада.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения в финансировании мероприятий по содержанию городских дорог в зимний период. Также в ведомстве отметили отсутствие достаточного количества снегоуборочной техники во Владивостоке. В прокуратуре посчитали, что у сотрудников ГИБДД и коммунальщиков не было договоренности о том, чтобы обеспечить доступ снегоуборочной технике на проблемные участки дорог. Также на трассах работало мало сотрудников ГИБДД, что привело к затягиванию оформления множества ДТП, возникших из-за снегопада.

Прокуратура Владивостока вынесла представления обвинила и.о. главы администрации города, местному начальнику УМВД России и руководителю «Содержание городских территорий». Также 20 представлений и два предупреждения были вынесены в адрес управлений администрации Владивостока, управляющих компаний и руководителей организаций ЖКХ.

Во Владивостоке 17 ноября прошел снегопад, вызвавший транспортный коллапс в городе. Об этом сообщало агентство «Восток-медиа». Из-за снегопада в городе перестал ходить общественный транспорт, поэтому многим жителям пришлось добираться на работу пешком. Также возникли многокилометровые пробки и множество ДТП.

По данным агентства PrimaMedia, в городе произошло более 400 аварий. В настоящий момент главные улицы Владивостока очистили от снега и обработали жидким реагентом от гололеда, сообщает газета Vladnews.

Теги: прокуратура , ДТП , Владивосток , снегопад , транспортный коллапс
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