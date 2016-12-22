Мединский не исключил претензии к «Сатирикону» после получения гранта

Включение театра «Сатирикон» в список получателей президентских грантов не означает, что претензии Министерства культуры к нему исчерпаны. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский

Владимир Мединский (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Несмотря на то, что театр «Сатирикон» Аркадия Райкина вошел в список получателей президентского гранта, это не отменяет к нему претензий со стороны Минкульта. Об этом в интервью ​Business FM заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Мединский подчеркнул, что грант был выделен театру в первую очередь для того, чтобы руководство смогло решить вопрос с заработной платой. «У театра «Сатирикон» сложная ситуация с заработной платой. Поскольку президентские гранты направляются в первую, во вторую и в последнюю очередь на выплату заработной платы творческим работникам, то есть артистам, режиссерам в театрах, то, конечно, это решение абсолютно логично. И мы это решение поддерживаем», — прокомментировал он получение театром гранта от президента.

В то же время Мединский указал, что в ходе проверок театра был зафиксирован ряд нарушений. Глава ведомства подчеркнул, что рассчитывает на их скорейшее устранение руководством театра. » И я надеюсь, что руководство «Сатирикона» сделает из этого правильные выводы», — добавил он.

В середине ноября Райкин выступил с публичным заявлением, связав проверки театра «Сатирикон» с личной неприязнью со стороны Мединского. Глава театра призвал «урезонить» министра. Сам Мединский заявил, что конфликт с театром начался после того, как «Сатирикон» запросил дополнительное финансирование. «В нем было отказано, потому что не было соответствующего обоснования», — пояснил министр. Позднее, 23 ноября стало известно, что театр вошел в число получателей президентского гранта. В Кремле отказались признать это поддержкой Райкина в конфликте с Мединским, объяснив решение «плачевным финансовым состоянием» театра.