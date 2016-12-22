УЕФА обвинил болельщиков «Зенита» в расизме

УЕФА завел дисциплинарное дело против болельщиков «Зенита», говорится в сообщении на сайте футбольного союза. Причиной для него стало обвинение фанатов клуба из Санкт-Петербурга в расизме.

Повод для подобного обвинения в сообщении не уточняется. Аналогичные претензии футбольный союз предъявил сербскому клубу «Црвена Звезда». Дело было заведено против российского клуба после его матча с македонским «Вардаром» в рамках Лиги Чемпионов, который завершился победой россиян со счетом 2:1.

На матче с македонской командой болельшики «Зенита» вывесили баннер с надписью «Ратко Младич — герой Сербии». Фотографии с плакатом были опубликованы в twitter-сообществе российских фанатов.

Баннеры в поддержку Младича также появлялись и на матчах Лиги Чемпионов с участием «Црвена звезда».

Ратко Младич был приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению 22 ноября. Командующего силами боснийских сербов во время войны в Боснии в 1991 — 1995 годах признали виновным в этнических чистках и геноциде мусульман.