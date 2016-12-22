Банк BNP Paribas отказался поддерживать табачные компании

Французский банк BNP Paribas заявил об отказе от сотрудничества с табачными компаниями, сообщает Bloomberg. В число партнеров банка ранее входили British American Tobacco (BAT) и Philip Morris.

Uлава подразделения глобальной корпоративной ответственности банка Лоранс Пессез сообщила, что BNP Paribas отказывается от финансирования табачных компаний и оказания им сервисных услуг. «Это решение касается всех продуктов и услуг и вступает в силу немедленно, при этом выход из операций будет постепенным, чтобы обеспечить соблюдение всех наших обязательств перед клиентами», — подчеркнула она.

BNP Paribas стал очередным финансовым учреждением, отказавшимся от сотрудничества с табачным бизнесом по этическим соображениям. Так, ранее о своем отказе от сотрудничества с клиентами в сферах производства табачных изделий, оружия и ядерной энергетики заявил Bank of New Zealand.

По данным Bloomberg, ранее банк сотрудничал с такими табачными компаниями, как British American Tobacco, Imperial Brands Plc и Philip Morris International Inc. В то же время, по данным источников агентства, в прошлом году BNP Paribas уже отказался от обслуживания сделки BAT по покупке табачной компании Reynolds American общей стоимостью $55 млрд.