Число жертв пожара в гостинице в Батуми достигло 12 человек

МВД Грузии сообщило об увеличении числа жертв пожара в пятизвездочной гостинице «Леогранд» в Батуми. По последним данным, в результате пожара погибли 12 человек, говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время экстренные службы проводят идентификацию тел погибших. Всего из здания гостиницы были эвакуированы более ста человек, в том числе и персонал отеля. Гостей отеля полиция направляет в городские клиники.
По предварительной информации, пожар возник в спа-комплексе отеля. В это время в гостинице находились участницы конкурса «Мисс Грузия» и его организатор. Причины возгорания пока неизвестны. По сообщениям врачей, большинство пострадавших поступили в клиники с отравлением продуктами горения.
Как сообщает портал «Грузия-Онлайн» со ссылкой на менеджера модельного агентства «Имидж центр» Мацацо Гулуа, участницы конкурса красоты в пожаре не пострадали. «Конкурсантки и все мы были на ужине. Как случился пожар и что произошло, мы не знаем. Все 20 конкурсанток чувствуют себя хорошо и их здоровью ничего не угрожает», — сообщила она.
МВД Грузии в связи с пожаром возбудило уголовное дело по статье «повреждение или уничтожение чужой вещи, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».