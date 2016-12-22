При пожаре в гостинице в Батуми погибли четыре человека

В грузинском Батуми при пожаре в гостинице «Леогранд» погибли четыре человека. Об этом сообщает портал «Грузия Онлайн».
«Тела четырех погибших доставили в бюро экспертизы Самхараули, 10 граждан с интоксикацией и повреждениями разного типа распределены по разным клиниками. У большинства — интоксикация, двое пострадали, пытаясь спастись от пожара. На данном этапе ни у кого из доставленных в больницы нет ожогов и повреждений, несовместимых с жизнью», — цитирует портал слова министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе.
По предварительной информации, пожар возник в помещении спа-центра. В это время в числе посетителей комплекса были участницы конкурса «Мисс Грузия».Всего в комплексе находились около 50 человек.
Ликвидация пожара в пятизвездочной гостинице продолжается, в здании наблюдается задымление. Причины возгорания пока не известны.