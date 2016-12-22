Олимпийские чемпионы раскритиковали решение МОК по России на Сочи-2014

Елена Ильиных и Владимир Григорьев сочли политическим решение МОК в отношении российских спортсменов, из-за которого Россия лишилась первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи

Ольга Фаткулина (Фото: Matt Dunham / AP)

Олимпийские чемпионы в беседе с РБК негативно оценили решение МОК признать виновными в нарушении антидопинговых правил российских бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

«Эти политические игры, которые ведутся, и внимание к русским спортсменам — не что иное, как провокация. Я ужасно к этому отношусь и считаю, что это все незаслуженно. Очень тяжело это все воспринимается сейчас», — сообщила РБК олимпийская чемпионка Игр в Сочи по танцам на льду Елена Ильиных.

Она подчеркнула, что знает, как тяжело дается победа, сколько труда вкладывается в тренировки. «У нас самые талантливые спортсмены, сильные духом. Я знаю на своем примере, когда американские спортсмены не могут выйти [соревноваться] после отравления, я на Олимпиаде каталась с бронхитом, и другие [российские] ребята катались в сложных ситуациях», — добавила фигуристка.

Олимпийский чемпион по шорт-треку в эстафете на Играх в Сочи Владимир Григорьев сказал РБК, что считает решение политически мотивированным. «Я думаю, что это политические разбирательства, хотя все рассказывают, что спорт вне политики, а оказывается, что еще как в политике», — отметил он.

По словам конькобежца, он уверен в отношении большинства российских спортсменов, что они не принимали запрещенные препараты и по анализам у них «все нормально». «Это, видимо, шантаж руководящих должностей, как и во всей Европе. Всех взяли за одно место и держат, шантажируют. Видимо, есть за что, а люди боятся — натура у нас такая», — добавил Григорьев.

Ранее 24 ноября российских бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах, их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы. В результате МОК лишил Россию первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи. Россия опустилась на третье место по количеству медалей — вместо 33 их стало 26. Вперед по числу медалей вышли норвежцы (29 наград), вторыми — канадцы (25 наград).