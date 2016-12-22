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Четверо рабочих пострадали при обрушении грунта в Москве
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Четверо рабочих пострадали при обрушении грунта в Москве
Общество, 19:41
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Четверо рабочих пострадали при обрушении грунта в Москве

Четверо рабочих госпитализированы после обрушения грунта в районе метро «Аэропорт». Об этом сообщил РБК оперативный дежурный ГУ МЧС по Москве.

Инцидент произошел около 17:00 мск во время работ по прокладке кабеля во дворе дома по адресу: ул. Острякова, 6. Двоих пострадавших извлекли из ямы до приезда спасателей. Еще двоих вытащили прибывшие на место сотрудники МЧС. «Всех четверых увезла скорая», — рассказал оперативный дежурный.

По предварительным данным, травмы у пострадавших нетяжелые, сказал РБК начальник отдела Госинспекции труда в Москве Алексей Козлов. «Людей засыпало песком. Но если будут данные о тяжелых пострадавших, естественно, мы подключимся. Сейчас на месте работают сотрудники Савеловского следственного отдела», — рассказал представитель Госинспекции труда.

Утром 24 ноября возле торгового центра «Мега Теплый Стан» на юге Москвы также произошло обрушение грунта. С травмами в больницу попали двое рабочих из Киргизии. Несчастный случай произошел при строительстве дорожной развязки по заказу магазина IKEA. Прокуратура Новомосковского административного округа организовала проверку.

Теги: Москва , МЧС , аварии , строит
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