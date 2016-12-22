В Киеве эвакуировали аэропорт из-за звонка о бомбе

Полиция проверяет аэропорт Киева (Жуляны) после звонка о бомбе. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

Звонок о бомбе поступил в 16:20 по местному времени (17:20 мск). В ведомстве уточнили, что из здания аэропорта эвакуировали 250 человек.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины», — заключили в ведомстве.

Также стало известно, что полиция проверяет информацию о бомбе в аэропорту Одессы. Местная полиция сообщила об этом на своей странице в Facebook. В аэропорт поступил анонимный звонок. Из здания эвакуируют пассажиров и сотрудников.