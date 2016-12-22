Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Сделано в России
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,83 58,30 EUR Нал. 69,95 69,25 USD Бирж. 58,30 -0,16 EUR Бирж. 69,59 +0,35 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8149,84 +149,84 ММВБ 2156,62 +0,38% РТС 1162,30 +0,32% Brent 63,54 +0,19% DJIA 23594,29 +0,29% Nasdaq 6885,76 +0,27% FTSE 7413,29 -0,05%
В Киеве эвакуировали аэропорт из-за звонка о бомбе
Лента новостей
Зюганов возмутился переименованием петербургских улиц 19:03, Общество Лукашенко обвинил Порошенко в нарушении обещаний по «делу о шпионаже» 18:57, Политика В Онкоцентре им. Блохина ответили на обвинения в поборах 18:50, Общество В Киеве эвакуировали аэропорт из-за звонка о бомбе 18:36, Общество СК назвал ультразвук причиной массовой госпитализации липецких школьников 18:16, Общество В Госдуме обвинили МОК в попытке «дискредитировать Олимпиаду в Сочи» 18:11, Спорт Число жертв теракта в Египте превысило 230 человек 18:09, Общество Акции «Яндекса» обновили рекорд после одобрения ФАС сделки с Uber 18:08, Бизнес Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Мурманске 18:07, Общество Названы сроки открытия платной трассы Москва — Петербург 18:02, Общество Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом 17:44, Общество ФАС заинтересовался «незаметным» появлением конкурента «Яндекс.Такси» 17:34, Бизнес Теракт в египетской мечети. Фотогалерея 17:32, Фотогалерея  Летевший в Германию самолет сел в Сербии из-за самочувствия пилота 17:23, Общество Билл Гейтс одолжит Флоренции Лестерский кодекс Леонардо да Винчи 17:21, Общество В России обнаружен регион с высоким уровнем генетического заболевания 17:15, Общество В России заработает виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Бренсона 17:15, Технологии и медиа Госдума одобрила в первом чтении использование герба на сувенирах 17:11, Политика Евросоюз и его постсоветские партнеры не упомянули Крым по итогам саммита 17:08, Политика МОК лишил Россию первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи 17:05, Спорт Минфин решил отменить ограничения на покупку украшений без паспорта 17:03, Экономика Структура BASF и нефтяная компания Фридмана задумались о слиянии 16:56, Бизнес При теракте в египетской мечети погибли более 180 человек 16:51, Общество Ножницы для рубля: чем грозит сближение ставок ФРС и Банка России 16:42, Деньги СБУ заподозрила Gloria Jeans в «финансировании терроризма» 16:39, Политика Президент Египта объявил трехдневный траур из-за теракта в мечети 16:32, Политика Американская comScore перестанет измерять Рунет 16:31, Технологии и медиа Чубайс в суде вступился за бывшего главу «Роснано» 16:30, Общество
В Киеве эвакуировали аэропорт из-за звонка о бомбе
Общество, 18:36
0
В Киеве эвакуировали аэропорт из-за звонка о бомбе

Полиция проверяет аэропорт Киева (Жуляны) после звонка о бомбе. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

Звонок о бомбе поступил в 16:20 по местному времени (17:20 мск). В ведомстве уточнили, что из здания аэропорта эвакуировали 250 человек.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины», — заключили в ведомстве.

Также стало известно, что полиция проверяет информацию о бомбе в аэропорту Одессы. Местная полиция сообщила об этом на своей странице в Facebook. В аэропорт поступил анонимный звонок. Из здания эвакуируют пассажиров и сотрудников.

Теги: Украина , Киев , Аэропорт
Главное
Число жертв теракта в Египте превысило 230 человек Общество
Материалы по теме
Два министерства и Конституционный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва Общество
Залы ожидания Киевского вокзала эвакуировали из-за реакции собаки Общество
В Швейцарии эвакуировали посольство США из-за подозрительного предмета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку