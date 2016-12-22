Названы сроки открытия платной трассы Москва — Петербург

Платная автодорога М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью заработает до конца 2018 года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Автодор» Сергей Кельбах, пишет «Фонтанка».

По словам Кельбаха, 7-й и 8-й участки дороги должны быть построены до 30 июня 2018 года, но на этот счет есть сомнения.

«Тем не менее до конца года магистраль будет открыта в полном объеме. Тестовая бесплатная эксплуатация новых участков займет всего 2-3 недели, далее начнут взимать плату, тариф пока не определен», — пояснил он.

В августе руководители ведущих дорожно-строительных компаний Санкт-Петербурга обратились за помощью к бизнес-омбудсмену города Александру Абросимову. По их словам, запуск 7-го и 8-го участков трассы отстает от графика работ.

Изначально власти планировали сдать дорогу к ЧМ-2018 по футболу. О том, что реализовать первоначальный план не получится, сообщил в конце лета глава Минтранса Максим Соколов. Он отметил, что строительство дороги на всей ее протяженности будет закончено «на рубеже 2018–2019 годов».

Премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре 2017 года подписал распоряжение, согласно которому на М11 Москва — Санкт-Петербург должны быть введены два новых платных участка — 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км — в Новгородской области. Ранее в эксплуатацию были введены платные участки 15 км — 58-1 км (Москва — Солнечногорск) и 258-й км — 334-й км (обход Вышнего Волочка). Деньги от платы за проезд пойдут на финансирование ремонта и эксплуатации российских автодорог, говорится в сообщении правительства.

Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга. Ее протяженность составит 669 км. В основном она пройдет параллельно существующей дороге М-10 «Россия». Строительство М-11 происходит в несколько этапов, каждый из них является самостоятельным инвестиционным проектом.​