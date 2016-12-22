Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,88 58,29 EUR Нал. 69,90 69,12 USD Бирж. 58,43 -0,02 EUR Бирж. 69,64 +0,40 USD ЦБ. 58,53 +0,07 EUR ЦБ. 69,33 +0,15 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 8175,83 +175,83 ММВБ 2159,50 +0,51% РТС 1164,42 +0,50% Brent 63,55 +0,20% DJIA 23565,46 +0,17% Nasdaq 6878,36 +0,16% FTSE 7414,18 -0,04%
В России обнаружен регион с высоким уровнем генетического заболевания
Лента новостей
Теракт в египетской мечети. Фотогалерея 17:32, Фотогалерея  Летевший в Германию самолет сел в Сербии из-за самочувствия пилота 17:23, Общество Билл Гейтс одолжит Флоренции Лестерский кодекс Леонардо да Винчи 17:21, Общество В России обнаружен регион с высоким уровнем генетического заболевания 17:15, Общество В России заработает виртуальный сотовый оператор Virgin Ричарда Бренсона 17:15, Технологии и медиа Госдума приняла в I чтении использование герба на сувенирах 17:11, Политика Евросоюз и его постсоветские партнеры не упомянули Крым по итогам саммита 17:08, Политика МОК лишил Россию первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи 17:05, Спорт Минфин решил отменить ограничения на покупку украшений без паспорта 17:03, Экономика Структура BASF и нефтяная компания Фридмана задумались о слиянии 16:56, Бизнес При теракте в египетской мечети погибли более 180 человек 16:51, Общество Ножницы для рубля: чем грозит сближение ставок ФРС и Банка России 16:42, Деньги СБУ заподозрила Gloria Jeans в «финансировании терроризма» 16:39, Политика Президент Египта объявил трехдневный траур из-за теракта в мечети 16:32, Политика Американская comScore перестанет измерять Рунет 16:31, Технологии и медиа Чубайс в суде вступился за бывшего главу «Роснано» 16:30, Общество Российская лыжница стала призером стартовой гонки Кубка мира 16:27, Спорт Нарцисс для масс: как психологи рисуют политический портрет Трампа 16:27, Мнение Renault прекратил сотрудничество с автодилером Genser 16:25, Бизнес Верховный суд в Праге одобрил выдачу США «русского хакера» Никулина 16:11, Общество Звездные роботы: как стать производителем игрушек для Disney 16:02, Бизнес В Краснодарском крае возбудили дело о пытках и изнасиловании задержанных 16:02, Общество Крымские фермеры подали в суд на власти Украины 15:57, Общество Названа дата кремации сыгравшего Петруху в «Белом солнце пустыни» актера 15:44, Общество В Госдуме предложили признать McDonald's и KFC иноагентами 15:38, Общество Bloomberg узнал про соглашение ОПЕК и России о продлении нефтяной сделки 15:37, Экономика ЦСКА потерял третьего за неделю футболиста из-за перелома 15:32, Спорт Татьяна Безус: какие изменения ждут аудиторов и их клиентов 15:31, Партнерский материал
В России обнаружен регион с высоким уровнем генетического заболевания
Общество, 17:15
0
В России обнаружен регион с высоким уровнем генетического заболевания

В одном из южных регионов России выявлен проблемный уровень заболеваемости фенилкетонурией — этим наследственным заболеванием здесь страдают примерно в 20 раз больше, чем в среднем по России. Об этом РБК рассказал заведующий лабораторией ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр РАМН» Александр Поляков. По его словам, работа по выявлению заболевших была начата в 2013 году.

«В медико-генетическом центре есть лаборатория генетической эпидемиологии. Она как раз занимается тем, что ездит по регионам нашей страны и выявляет две вещи: спектр наследственных заболеваний в том или ином регионе и особенности этого спектра, то есть накопление определенных заболеваний в том или ином регионе. Такого рода командировки были проведены и в этот южный регион. В результате было установлено, что фенилкетонурия распространена и в этом регионе привязана к одной из национальностей», — пояснил он.

Поляков отметил, что исходя из профессиональной этики, он не может назвать ни конкретный регион, ни национальность.

Как рассказал Поляков в интервью «Коммерсанту», при приеме пищи человек получает аминокислоту фенилаланин, которая не перерабатывается у болеющих фенилкетонурией. «Необходимый [здоровому] организму фенилаланин накапливается и становится настоящим ядом: происходит интоксикация мозга, из-за чего страдает интеллект, причем непоправимо. Этот процесс начинается с первых дней жизни, вместе с материнским молоком, которое тоже содержит фенилаланин. Снижается уровень IQ, ребенок не может обучаться в школе, а при самом плохом сценарии даже не обслуживает себя в быту. Так что это крайне опасная болезнь», — заявил он.

Для лечения и профилактики фенилкетонурии страдающие им нуждаются в строгой специализированной диете, иногда пожизненной.

В беседе с РБК Поляков отметил, что «в среднем по России частота по фенилкетонурии где-то один человек на 6,8 тыс.». «То есть в целом это порядка 320 больных в год на всю Россию. Сравните с этим южным регионом, где один больной на 330 человек — это в 20 раз больше. Для региона это проблема, с которой необходимо разбираться. Те, кто собирал материал, оповестили местный Минздрав», — сообщил он РБК.

ФГБНУ Медико-генетический научный центр РАМН выступил с предложением наладить в этом регионе программу, которая будет выявлять в регионе больных и проводить консультации. По словам Полякова, такую программу нужно запустить побыстрее и проводить непрерывно. «На первом этапе необходимо смотреть новорожденных и взрослых, может быть, через 15-17 лет можно будет смотреть только новорожденных, но сейчас нужно смотреть и тех, и других, потому что понятно, что среди взрослых есть очень много носителей и больных с мягкими формами заболевания. Сейчас программа не запущена, и я не знаю, будет ли вообще», — добавил он.

РБК направил запросы в 13 регионов России — Краснодарский край, Астраханскую и Ростовскую области, Адыгею, Крым, Калмыкию, Чечню, Дагестан, Северную Осетию-Аланию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию.

На момент публикации РБК получил ответ из двух регионов. «Нет, не наш», — сообщили в пресс-службе Минздрава республики Крым. В Минздраве Чечни РБК пояснили, что на территории республики «всплеск заболеваемости фенилкетонурией не зарегистрирован». «По состоянию на 1 ноября 2017 года в региональном сегменте Чеченской Республики включены 17 детей, у которых выявлена классическая фенилкетонурия (ФКУ). Соотношение больных детей ФКУ к числу детского населения республики составляет 1:31200», — сообщила РБК главный педиатр Минздрава Чеченской республики Таисия Ирбаиева.

Авторы: Егор Губернаторов, Екатерина Костина.
Теги: дети , болезнь , Минздрав , генетика
Главное
МОК лишил Россию первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи Спорт
Материалы по теме
Облачный атлас: как россиянин хочет заработать на считывании кода ДНК Свое дело
Оставить болезнь с носом: тяжелобольным детям помогут клоуны Общество
Олег Балановский Ученые и алхимики: почему не надо бояться сборщиков «биоматериалов» Мнение
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку