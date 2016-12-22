Медведев освободил от должности замглавы Ростуризма

Замглавы Ростуризма Роман Скорый покинул свою должность. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что увольнение Скорого происходит в связи с переходом на другую работу.

Согласно информации на сайте Ростуризма, Скорый работал в структуре с февраля 2015 года. До этого был советником министра культуры, вице-губернатором Калининградской области, заместителем начальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу.