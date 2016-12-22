В Краснодарском крае возбудили дело о пытках и изнасиловании задержанных

Следственное управление следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по обращению четырех жителей Анапы, обвиняющих полицейских в применении пыток и изнасиловании. Об этом РБК сообщил адвокат потерпевших Сергей Романов, информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР.

По словам Романова, 24 декабря 2015 года полицейские задержали жителя Анапы Артема Пономарчука. «Первоначальным поводом для задержания стала якобы необходимость установления его личности. Доставили его в отделение полиции, начали пытать, избивать, применять к нему электрический ток, требуя признаться в совершении разбойного нападения. Под пытками он дал признательные показания», — пояснил адвокат.

Позднее были задержаны жители Анапы Арам Арустамян, а также братья Эрик и Карен Енгояны. По словам юриста, в их отношении также были применены пытки.

«Пономарчука изнасиловали предметом, похожим на палку. Артем не знает точно, какой это был предмет», — пояснил адвокат. По его словам, ​Карену Енгояну ​на голову надевали противогаз, применяли ток. «Чтобы он приходил в себя и не терял сознания, ему капали какое-то средство в противогаз. Задержанные периодически теряли сознание после пыток током», — добавил он.

Юрист отметил, что у истцов есть медицинские документы, подтверждающие наличие телесных повреждений. Согласно судебно-медицинскому заключению у Пономарчука и Карена Енгояна присутствуют электрометки, свидетельствующие о применении к ним электрического тока.

Как рассказал адвокат, дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных лиц. «Мы считаем, что в рамках дела все оперативные сотрудники, которые применили в отношении этих мужчин пытки, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул Романов.

По словам адвоката, следственный отдел СК по Анапе начал проверку заявления о пытка в феврале 2016 года. «Около трех месяцев он проводил проверку, после этого материалы ввиду сложности были переданы в первый отдел СУ СК по Краснодарскому краю», — рассказал Романов.

По его словам, в течение полутора лет было вынесено 11 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу пыток. «Сегодня (24 ноября) на встрече у первого заместителя руководителя СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова он нам вручил постановление о возбуждении уголовного дела», — сообщил защитник.

Как рассказала РБК старший помощник руководителя следственного управления СК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, уголовное дело возбуждено 23 ноября «в целях установления объективных обстоятельств случившегося и подтверждения или опровержения доводов заявителей, которые указывали на нарушения их прав».