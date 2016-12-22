Дело о банковских хищениях на 2,2 млрд руб. направили в суд

Уголовное дело о хищении у банков «Западный» и «Донинвест» на общую сумму почти в 2,2 млрд руб. направлено в суд. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

В преступлении обвиняются фактический собственник обоих банков Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская и ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова (источники «Коммерсанта» называли ее бывшей совладелицей банка) и Ринат Юсупов. Их обвиняют в создании преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве и присвоении денег.

Следствие считает, что обвиняемые в 2013–2014 годах оформляли кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Также они оформили фиктивную сделку о продаже здания в Симферополе, принадлежавшего одной из коммерческих организаций.

Заниматься уголовным делом будет Ленинский суд Ростова-на-Дону.

По данным «Банки.ру», лицензия «Донинвеста» была отозвана в апреле 2014 года, как и лицензия банка «Западный».