Пресс-секретарь челябинского губернатора ответил Гнойному в Telegram

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин в Telegram-канале «Молнии Дубровского» ответил рэперу ​Вячеславу Машнову (Гнойный) на заявление о том, что Челябинск является «столицей СПИДа».

Ответ сделан в форме речитатива: «Йо, Гнойный, здесь Челяба, здесь пипл не точит зуб,// Скажи нам «просто сорри за то, что был так груб».// Невежливо, чувак, когда ты рубишь кэш,// И там где рубишь кэш, запиливаешь трэш».

Telegram-канал «Молнии Дубровского» ведет начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин, подтвердили РБК в ведомстве.

До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram также ответил на реплику Гнойного в стихах. Он обратился к рэперу как к «Соне», так как тот использует данный псевдоним для пародий (Соня Мармеладова). Другие два псевдонима — Слава КПСС и Гнойный — рэпер Машнов употребляет для записи треков и баттлов.

https://www.instagram.com/p/BbyQTo0j7NZ/?hl=ru&taken-by=evgenykuyvashev

Как ранее сообщало уральское издание Znak.com, рэпер Гнойный заявил на концерте в Челябинске, что город является «столицей СПИДа». Он пояснил, что «ошибся», назвав так до этого Екатеринбург.

В ноябре 2016 года в Екатеринбурге объявили об «эпидемии ВИЧ». Согласно данным регионального управления здравоохранения, заражен каждый 50-й житель города. В июле 2017 года Роспотребнадзор назвал города-лидеры по заболеваемости ВИЧ. Среди них оказались Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

