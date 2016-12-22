В Госдуме предложили ужесточить контроль за долевым строительством

В Госдуму внесен законопроект, который регламентирует требования по контролю за финансовым состоянием компаний-застройщиков.

Документ подготовлен в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина, отмечается в пояснительной записке.

Также авторы законопроекта предложили ряд поправок в КоАП. Речь идет в том числе о штрафах за необоснованное решение о выдаче застройщику заключения о соответствии или отказа в ней и наказании за несвоевременное внесение данных в Единую информационную систему жилищного строительства.

Как рассказал ТАСС глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, в соответствии с законопроектом государственный компенсационный фонд долевого строительства и органы власти получат право отказывать в регистрации договоров неустойчивым застройщикам.

«Для застройщика теперь важно будет соблюсти не только требования на входе в проект, но он должен будет поддерживать свое финансовое состояние на протяжении всей реализации проекта», — пояснил Николаев.

​Привлекать средства граждан смогут только ЖСК, строящие дома на участках, выделенных из муниципальной или государственной собственности. Это, по замыслу авторов проекта, защитит дольщиков.