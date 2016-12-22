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Аксенов назначил главного архитектора Крыма
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Аксенов назначил главного архитектора Крыма
Общество, 11:48
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Аксенов назначил главного архитектора Крыма
Ирина Соловьева (Фото: balashiha.ru)

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на пост главного архитектора республики бывшего замруководителя администрации Балашихи Ирину Соловьеву. Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Как сообщает Аксенов, Соловьева стала победителем конкурса на кандидатуру главного архитектора Крыма. Она принята на эту должность с трехмесячным испытательным сроком.

«Среди основных задач нового главного архитектора — ликвидация и предотвращение незаконной застройки, формирование системной и эффективной градостроительной политики, сохранение исторического облика крымских городов», — объяснил глава республики.

Аксенов отметил, что «участок работы непростой».«Подождем результатов работы, потом будем оценивать», — предупредил он.

В ноябре 2016 года Аксенов заявил о необходимости «кадровой чистки» среди крымских архитекторов. Тогда же он поручил проверить «на соответствие должности» главного архитектора Крыма Александра Кузнецова. В январе 2017 года он оставил свою должность. В августе пост покинула главный архитектор Симферополя Ирина Иванова.
 

Теги: Крым , Сергей Аксенов , главный архитектор
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