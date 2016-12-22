Российские матери пожаловались на низкие пособия и дефицит садиков

Главные проблемы матерей в России — маленькие пособия на детей и дефицит дошкольных учреждений. Так считают 24% и 21% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования имеются у РБК.

Также среди проблем опрошенные назвали ​низкий уровень жизни при высоких ценах (15%) и плохое медицинское обслуживание (14%).

Тем не менее, 42% опрошенных заявили, что сейчас хорошее время для рождения детей. В 2008 году так считала четверть респондентов. Противоположного мнения в настоящее время придерживаются 17%, а в 2008 году — 28%.

Оценки финансовых трудностей, связанных с расширением семьи, неоднозначны, однако баланс все же отрицательный, говорится в исследовании. Об ухудшении материального положения семьи после рождения ребенка заявили 35% опрошенных родителей несовершеннолетних детей, об улучшении — 19%. По мнению 43%, с рождением ребенка их финансовое положение не изменилось.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводил с 21 по 22 ноября. В нем приняли участие 1200 респондентов