Для Дальнего Востока спроектируют беспилотную транспортную систему

Для Дальнего Востока создают транспортную беспилотную систему, заявил ​генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков в интервью газете «Известия».

«Речь идет не о создании тех или иных аппаратов, а о разработке комплексов и систем как пилотируемых, так и беспилотных, которые будут взаимодействовать друг с другом, о создании в стране в целом инфраструктуры для них», — сказал он.

Коротков добавил, что система должна решить проблему транспортной связности малонаселенных восточных регионов России. «В перспективе ее можно будет распространить и на соседей», — отметил конструктор.

Коротков подчеркнул, что Дальний Восток нуждается в подобной системе, так как «там есть экономическая активность и потребность в грузоперевозках, которую необходимо поддерживать в интересах освоения региона».

О том, что Минвостокразвития и ОАК подписали меморандум о разработке концепции развития роботизированной авиатранспортной системы, стало известно в начале сентября. Документ был утвержден в рамках Восточного экономического форума. Стороны подчеркнули необходимость развития грузовых беспилотных грузоперевозок на Дальнем Востоке. До этого в рамках госпрограммы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) рабочая группа AutoNet

решила составить новую стратегию развития беспилотного транспорта в России.