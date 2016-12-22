Турция потребовала выдачи пособников проповедника Гюлена из 22 стран

Турецкий суд требует экстрадиции сторонников беглого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота из-за границы. Об этом сообщает Anadolu.

Запросы будут посланы в 22 страны. По данным агентства, они касаются 45 человек, которых считают руководителями террористического течения «Параллельное государство», созданного Гюленом.

«Запросы в том числе будут направлены властям США, Великобритании, Израиля, Германии, Камбоджи, Мадагаскара, Мальты, Египта, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана», — говорится в сообщении.

Гюлен — исламский проповедник. С конца 1990-х проживает в США и отказывается возвращаться, так как, по его словам, опасается репрессий. В июне 2017 года руководство страны поставило ему ультиматум: если проповедник не приедет в течение трех месяцев, его лишат гражданства. Также его пытались объявить в международный розыск, но Интерпол отказался, ссылаясь на отсутствие доказательной базы. Именно беглого проповедника считают организатором попытки военного переворота летом 2016 года. Сам Гюлен это отрицает.

До 2013 года Гюлен был одним из ближайших соратников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и поддерживал его партию на всех выборах начиная с 2002 года. Однако в декабре 2013 года разгорелся громкий коррупционный скандал: были задержаны 52 чиновника из партии Эрдогана, который обвинил проповедника в организации дела.