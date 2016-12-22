Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Сделано в России
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,83 58,30 EUR Нал. 69,68 69,05 USD Бирж. 58,40 -0,05 EUR Бирж. 69,27 +0,03 USD ЦБ. 58,46 -0,54 EUR ЦБ. 69,18 -0,22 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 8220,46 +220,46 ММВБ 2158,93 +0,48% РТС 1164,70 +0,52% Brent 63,63 +0,33% DJIA 23526,18 -0,27% Nasdaq 6867,36 +0,07% FTSE 7399,94 -0,23%
Турция потребовала выдачи пособников проповедника Гюлена из 22 стран
Лента новостей
Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 11:45, Спецпроект РБК Новый президент Киргизии вступил в должность 11:41, Политика ЕСПЧ присудил €2,6 тыс. покинувшему Россию фигуранту «болотного дела» 11:37, Общество Российские матери пожаловались на низкие пособия и дефицит садиков 11:33, Общество Госдума разрешила блокировать номера телефонных террористов 11:19, Политика Для Дальнего Востока спроектируют беспилотную транспортную систему 11:18, Общество Двух рабочих засыпало при обрушении котлована возле «Меги» на юге Москвы 11:16, Общество КХЛ ответила на просьбу Канады отпустить хоккеистов на Олимпиаду-2018 11:13, Спорт ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber 11:12, Технологии и медиа Семья Хворостовского попросила сделать пожертвования на исследования рака 11:05, Общество Турция потребовала выдачи пособников проповедника Гюлена из 22 стран 10:58, Политика На продажу выставлен крупный комплекс, расположенный на юге России 10:55, Пресс-релизы После перестрелки с двумя погибшими в Дагестане возбудили уголовное дело 10:54, Общество Госдума приняла закон о бюджете на три года 10:48, Политика Международный экспортный Форум «Сделано в России»: прямая трансляция 10:40, Партнерский материал В фонде ОМС назвали необоснованными поборы в онкоцентре им. Блохина 10:35, Общество «Ведомости» узнали о плане Кремля с соперником из бизнеса для Путина 10:32, Политика Infiniti представила новый QX50 10:29, Авто Четырех российских скелетонистов отстранили от участия в Кубке мира 10:19, Спорт В Омске женщина ранила ножом непослушного сына 09:45, Общество Кабмин выделил 260 млн руб. пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону 09:23, Общество Суд засекретил спор между Сбербанком и «Сухим» по опционам 09:11, Финансы «Роснефть» назвала «вбросом или фабрикацией» публикацию показаний Сечина 09:03, Общество Путин приедет на съезд «Единой России» 09:00, Политика Кризис перепроизводства привел к падению цен на курицу в магазинах 09:00, Бизнес Наследник саудовского короля рассказал о сделке с арестованными принцами 08:52, Политика Минобороны опубликовало видео испытания новой противоракеты в Казахстане 08:21, Общество Российский миллиардер из топ-50 предложил купить медную компанию в Сербии 08:00, Бизнес
Турция потребовала выдачи пособников проповедника Гюлена из 22 стран
Политика, 10:58
0
Турция потребовала выдачи пособников проповедника Гюлена из 22 стран

Турецкий суд требует экстрадиции сторонников беглого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота из-за границы. Об этом сообщает Anadolu.

Запросы будут посланы в 22 страны. По данным агентства, они касаются 45 человек, которых считают руководителями террористического течения «Параллельное государство», созданного Гюленом.

Враг №1: десять фактов о турецком проповеднике Фетхуллахе Гюлене
Политика

«Запросы в том числе будут направлены властям США, Великобритании, Израиля, Германии, Камбоджи, Мадагаскара, Мальты, Египта, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана», — говорится в сообщении.

Военный переворот в Турции. Фоторепортаж Еще 19 фото
Фотогалерея

Гюлен — исламский проповедник. С конца 1990-х проживает в США и отказывается возвращаться, так как, по его словам, опасается репрессий. В июне 2017 года руководство страны поставило ему ультиматум: если проповедник не приедет в течение трех месяцев, его лишат гражданства. Также его пытались объявить в международный розыск, но Интерпол отказался, ссылаясь на отсутствие доказательной базы. Именно беглого проповедника считают организатором попытки военного переворота летом 2016 года. Сам Гюлен это отрицает.

До 2013 года Гюлен был одним из ближайших соратников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и поддерживал его партию на всех выборах начиная с 2002 года. Однако в декабре 2013 года разгорелся громкий коррупционный скандал: были задержаны 52 чиновника из партии Эрдогана, который обвинил проповедника в организации дела.

Теги: Турция , экстрадиция , Фетхуллах Гюлен
Главное
Госдума приняла закон о бюджете на три года Политика
Материалы по теме
Враг №1: десять фактов о турецком проповеднике Фетхуллахе Гюлене Политика
Враги Эрдогана: как Турция изменилась после попытки переворота Политика
Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку