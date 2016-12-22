Турция потребовала выдачи пособников проповедника Гюлена из 22 стран

Турецкий суд требует экстрадиции сторонников беглого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота из-за границы. Об этом сообщает Anadolu.
Запросы будут посланы в 22 страны. По данным агентства, они касаются 45 человек, которых считают руководителями террористического течения «Параллельное государство», созданного Гюленом.
«Запросы в том числе будут направлены властям США, Великобритании, Израиля, Германии, Камбоджи, Мадагаскара, Мальты, Египта, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана», — говорится в сообщении.
До 2013 года Гюлен был одним из ближайших соратников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и поддерживал его партию на всех выборах начиная с 2002 года. Однако в декабре 2013 года разгорелся громкий коррупционный скандал: были задержаны 52 чиновника из партии Эрдогана, который обвинил проповедника в организации дела.