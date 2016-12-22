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В Омске женщина ранила ножом непослушного сына
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В Омске женщина ранила ножом непослушного сына
Общество, 09:45
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В Омске женщина ранила ножом непослушного сына

В Омске возбудили уголовное дело по факту ранения четырехлетнего ребенка, в которого мать бросила нож. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему).

Мальчик с ранением брюшной полости поступил в детскую городскую больницу днем в четверг, 23 ноября. По предварительным данным, ребенок, балуясь, хлопал по голове 9-месячную сестру и не реагировал на замечания 29-летней матери, и женщина бросила в него нож, которым она нарезала фрукты.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья полная, характеризуется положительно. В настоящее время подозреваемая беременна третьим ребенком, в связи с чем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги: уголовное дело , ребенок , Омск , Следстственный комитет
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