В Омске женщина ранила ножом непослушного сына

В Омске возбудили уголовное дело по факту ранения четырехлетнего ребенка, в которого мать бросила нож. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему).

Мальчик с ранением брюшной полости поступил в детскую городскую больницу днем в четверг, 23 ноября. По предварительным данным, ребенок, балуясь, хлопал по голове 9-месячную сестру и не реагировал на замечания 29-летней матери, и женщина бросила в него нож, которым она нарезала фрукты.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья полная, характеризуется положительно. В настоящее время подозреваемая беременна третьим ребенком, в связи с чем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.