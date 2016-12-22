В Японском море загорелось судно с российским экипажем на борту

В Японском море на судне «Иман» с российским экипажем на борту произошел пожар, сообщил «РИА Новости» начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков.
По его словам, «Иман» шел из Тоямы во Владивосток с грузом техники. «Пожар случился в машинно-котельном отделении. Экипаж судна загерметизировал его и потушил пожар», — сказал Пирожков.
Он добавил, что судно находится на дрейфе, а на нем есть топливо и продовольствие. В результате случившегося никто не пострадал, загрязнения окружающей среды тоже нет, отметил начальник морского спасательно-координационного центра. К месту происшествия направлен буксир «Нефтегаз-55» из Владивостока. Как ожидается, утром 25 ноября он возьмет судно на буксир и отведет во Владивосток, сказал он.
«Иман» — судно под флагом Того, на его борту находятся 21 человек — российские граждане, добавил собеседник агентства.