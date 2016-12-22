Король Бельгии рассказал Порошенко о своей поездке в Киев в 1990 году

Король Бельгии Филипп рассказал президенту Украины Петру Порошенко о своей поездке в Киев в 1990 году. Об этом украинский лидер сказал на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».
Порошенко сообщил, что провел переговоры с королем Бельгии, в ходе которых тот рассказал, что 27 лет назад «инкогнито был в Киеве». «Его величество рассказал о том, как он посещал революцию на граните (выступление киевского студенчества в 1990 году. — РБК). О том, как спал на полу в обычной киевской квартире», — отметил украинский президент.
Он добавил, что почувствовал со стороны короля «очень теплое отношение к Украине».
Петр Порошенко прибыл в Бельгию 23 ноября, пишет УНИАН. Он примет участие в саммите «Восточного партнерства», который состоится в Брюсселе 24 ноября.