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Хотин оспорит решение суда по иску Альфа-банка на $700 млн
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Хотин оспорит решение суда по иску Альфа-банка на $700 млн
Бизнес, 23:00
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Хотин оспорит решение суда по иску Альфа-банка на $700 млн

Бизнесмен и бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин оспорит решение Мещанского суда Москвы по задолженности по договорам поручительства в пользу Альфа-банка на сумму около $700 млн. Оснований для досрочного погашения кредита нет, сообщили РБК в пресс-службе Хотина.

«Суд подошел к слушанию исключительно формально, отклонив все семь ходатайств ответчика. Между тем, по состоянию на сегодняшний день, все обязательства компании перед банком исполняются», — отметил собеседник РБК. По его словам, за 10 лет компании бизнесмена погасили банку около $200 млн. Сейчас все соглашения — действующие, обязательства по ним исполняются в полном объеме, а просрочек нет.

По словам представителя пресс-службы Хотина, бизнес-структуры предпринимателя и представители Альфа-банка не заключили мировое соглашение на переговорах 16 ноября из-за позиции банка.

О том, что Мещанский районный суд столицы 23 ноября постановил взыскать с Алексея Хотина задолженности по договорам поручительства в пользу Альфа-банка на сумму около $700 млн, сообщил РБК представитель Альфа-банка.

Ранее сообщалось, что бизнес-структуры Хотина и представители Альфа-банка начали переговоры о заключении мирового соглашения. В поступившем в РБК 23 ноября комментарии Альфа-банка говорится, что мировое соглашение не заключили, «несмотря на предпринятые банком попытки». В финансовой организации отметили, что удовлетворены решением суда.

По данным РАПСИ, Мещанский районный суд объединил в одно производство четыре гражданских дела по искам Альфа-банка к Хотину. Суд подавал иски к бизнесмену по нескольким кредитным договорам на сумму в районе $700 млн, которые Альфа-банк заключил с корпорацией «Агрегат», ЗАО «Экстракт-Фили», ООО «Бриз», ЗАО «Оптиматехностимул». По информации RNS, суд постановил взыскать с Хотина $59,553 млн, $55,526 млн, $271,701 млн, $314,059 млн в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ России на дату исполнения решения.

Алексей Хотин являлся владельцем банка «Югра», у которого ЦБ отозвал лицензию в июле. Это произошло из-за того, что банк проводил манипуляции с вкладами граждан, операции, с признаками вывода активов и другие нарушения. Позже временная администрация выяснила, что 90% активов «Югры» (236 млрд руб.) приходилось на структуры, которые были связаны с его акционером. После отзыва лицензии большинство компаний-заемщиков перестали платить по долгам. В сентябре задолженность по основному долгу и процентам у 130 из 140 заемщиков «Югры» составила 11,7 млрд руб.

Теги: Альфа-банк , банк «Югра» , Алексей Хотин , Мещанский суд Москвы
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