Минобороны допустило создание спецбанка для гособоронзаказа до конца года

Решение о создании отдельного банка для обслуживания Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России может быть принято до конца 2017 года. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Минобороны России Татьяна Шевцова, передает «РИА Новости».

В ответ на вопрос, может ли быть принято решение о создании такого банка на основе Связьбанка, Шевцова сказала, что пока нет окончательного решения, будет ли это создано на базе существующего банка или создастся новая структура. Он добавила, что решено «взвесить все плюсы и минусы», рассмотреть варианты банков и после этого принять решение.

​По ее словам, ведомство рассматривает разные варианты совершенствования системы. «Основная задача — мы думаем о том, с учетом того, что у нас секретные контракты, с учетом того, что расходы на национальную оборону носят закрытый характер, рассматриваются варианты, в том числе и создание отдельного внутрироссийского банка, который более тщательно обеспечит закрытость наших платежей», — пояснила замминистра обороны России.

На рассмотрение Госдумы 21 ноября был вынесен законопроект, в котором говорится, что правительство просит право освобождать компании от обязательного раскрытия информации, которое требуется по закону (для публичных заемщиков, акционерных обществ и др.), в ряде случаев. В пояснительной записке к документу говорится, что закон принимается в том числе для «обеспечения обороноспособности». Он может стать частью действий властей России в ситуации с угрозой дополнительных санкций со стороны Соединенных Штатов, сообщили РБК два госбанкира, которые знакомы с ходом обсуждения проекта закона. Один из собеседников РБК уточнил, что ЦБ может «засекретить» список компаний, которые работают в оборонке.

В конце октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, в том числе близкие к правительству и администрации президента России Владимира Путина, сообщал, что основным кандидатом на роль спецбанка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса является Российская финансовая корпорация (РФК). Кроме нее рассматриваются Связьбанк и Новикомбанк.

О том, что санкции в отношении России со стороны США могут перекрыть «жизненно важный» канал финансирования российской программы вооружения, сообщали Bloomberg четыре осведомленных о ситуации источника. По данным собеседников агентства, власти России, Сбербанк и ВТБ ищут, как обойти ограничения или минимизировать их влияние на финансирование оборонных программ.