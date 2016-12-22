Минобороны выдало военным парадные шляпы и кители

Российские военные получили новые парадные кители с шитьем золотистого цвета на воротнике-стойке. Офицерам, мичманам и женщинам-прапорщикам были выданы парадные шляпы. Об этом заявил начальник вещевого управления Минобороны России, полковник Владимир Демчик, передает «РИА Новости».

По его словам, солдаты и сержанты срочной службы весной получили повседневные кепки нового образца. Солдатам и сержантам-контрактикам выдали повседневные фуражки с лакированным ремешком.

О том, что военным планируется выдать новую парадную форму, сообщалось в указе президента России Владимира Путина от 16 ноября. Он вносил изменения (.pdf) в указ 2010 года №293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия».

В 2017 году новую полевую форму для районов с жарким климатом предоставили Черноморскому флоту и военным, которые служат в Сирии, отметил полковник. В следующем году новую форму получат служащие в районах с жарким климатом в частях Центрального и Южного военных округов.

По словам Демчика, в этом году министерство закупило и поставило в войска более 65 млн предметов обмундирования, обуви, снаряжения и экипировки.