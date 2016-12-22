Президент Эстонии исключила возможность отмены виз в ЕС для россиян

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, отвечая 23 ноября на вопросы журналистов в Брюсселе, исключила возможность облегчения визового режима для россиян. «Какие-либо исключения в визовом режиме пока не рассматриваются, до тех пор пока российская политика остается прежней», — заявила президент Эстонии (страна сейчас председательствует в Европейском союзе). Ее слова передает корреспондент РБК.

Если российская политика изменится, либерализация возможна, добавила она.

Диалог по облегчению визового режима был заморожен Европейским союзом после присоединения Крыма к России.

​​Свое заявление президент Эстонии сделала накануне саммита «Восточного партнерства», который состоится в Брюсселе 24 ноября. В нем принимаются участие лидеры стран ЕС и шести стран, входящих в программу: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.