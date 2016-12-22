«Касперский» предупредил о росте активности мошенников в «черную пятницу»

Лаборатория Касперского предупредила пользователей об активизации мошенников в период предновогодних распродаж, которые стартуют в «черную пятницу» в конце ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории.

«Эксперты выяснили, что вместе с ростом онлайн-покупок увеличивается и количество финансовых киберпреступлений, эксплуатирующих известные бренды, названия платежных систем и само словосочетание «черная пятница», — говорится в сообщении.

Однако, согласно отчетам, на следующий день после «черной пятницы» количество переходов пользователей на фишинговые страницы снижается на 33%. Так, в 2016 году в день начала распродаж (25 ноября) система «антифишинг» сработала около 770 тыс. раз. На следующий день показатель упал до 510 тыс.

Кроме того, по данным «Лаборатории Касперского», начиная с «киберпонедельника» (первый день недели, следующей за началом сезона распродаж) активность мошенников снова повышается.