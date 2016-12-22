Два министерства и Конституционный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва

В одном из корпусов Министерства финансов, расположенном в Большом Черкасском переулке, прошла эвакуация. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина.

«Сотрудники министерства, чьи кабинеты расположены в этом отдельно стоящем корпусе (около 150 человек), завершили свой рабочий день, все остальные сотрудники ведомства работают в обычном режиме», — отметили в министерстве.

Эвакуация началась примерно в 17:00 мск, через полчаса работа ведомства была восстановлена в штатном режиме. «Сейчас уже все хорошо», — сообщили РБК в пресс-службе.

«РИА Новости» уточняет, что также были эвакуированы представительство Конституционного суда РФ и Министерство труда, расположенные по ул. Ильинка, 21. «Поступило сообщение на электронную почту о возможном взрыве. Проведена эвакуация работников. Работают специальные службы», — рассказали в пресс-службе Минтруда.

Волна звонков о минировании началась в России 10 сентября. Звонки поступали в 75 регионах. Ни одно из анонимных сообщений впоследствии не подтвердилось.

В середине ноября в ФСБ ущерб, нанесенный столичному бюджету действиями телефонных террористов, оценили в 150 млн руб.



