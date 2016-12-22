Кудрин заявил о преждевременности разговоров о его премьерстве

Экс-министр финансов и глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о преждевременности разговоров о его возможном назначении премьер-министром, сообщает «Интерфакс».
В ответ на просьбу прокомментировать слухи о его возможном назначении председателем правительства, Кудрин сказал, что об этом «рано говорить».
О том, что бывший глава Минфина Кудрин — один из кандидатов на пост премьер-министра после выборов президента в 2018 году, утверждалось в марте в исследовании «Сценарии позиционирования Путина», подготовленном экспертами холдинга «Минченко Консалтинг».
В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «словесными экзерсисами» информацию о том, что Кудрин может стать следующим премьером. Песков охарактеризовал Кудрина как очень авторитетного эксперта, отметив, что неправильно «увязывать все с электоральными устремлениями».