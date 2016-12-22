Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,84 58,34 EUR Нал. 69,66 68,98 USD Бирж. 58,43 -0,06 EUR Бирж. 69,20 +0,04 USD ЦБ. 58,46 -0,54 EUR ЦБ. 69,18 -0,22 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8171,71 -42,99 ММВБ 2148,03 -0,56% РТС 1159,06 -0,00% Brent 63,30 +0,02% DJIA 23526,18 -0,27% Nasdaq 6867,36 +0,07% FTSE 7418,80 -0,00%
Компания «Телеграф» отозвала иск к экс-сотруднику «ВКонтакте» Розенбергу
Лента новостей
Генпрокуратура обвинила онкоцентр им. Блохина в поборах с пациентов 18:48, Общество Сергей Светлаков продал долю в сети пиццерий «Ямм...Pizza» 18:39, Бизнес Умер сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни» актер Николай Годовиков 18:29, Общество Два министерства и Конституционный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва 18:27, Общество Tele2 раскрыл долю рынка в Москве 18:26, Технологии и медиа Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 18:24, Спецпроект РБК «Росатом» ответил на обвинения в сокрытии радиоактивного загрязнения 18:18, Общество Глава оператора Tele2 — РБК: «Сложные времена компания прошла» 18:15, Интервью Компания «Телеграф» отозвала иск к экс-сотруднику «ВКонтакте» Розенбергу 18:07, Общество В Шереметьево предложили вернуть курилки в аэропорты 17:59, Общество Минпромторг поддержал идею ЛДПР ввести в России скидочную «белую субботу» 17:52, Бизнес ВМС Аргентины сообщили о возможном взрыве на месте исчезновения подлодки 17:46, Политика Александр Кержаков отсудил у обманувшего его бизнесмена 222 млн руб. 17:42, Общество 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 17:36, РБК и Hankook Дисквалифицированных российских лыжников допустили к старту в Кубке мира 17:33, Спорт Владелец «Из рук в руки» и Job.ru закроет бизнес в России 17:30, Технологии и медиа МИД передал ноту Вашингтону из-за американских серверов «Миротворца» 17:24, Политика МИД прокомментировал планы Google News понизить в выдаче RT и Sputnik 17:23, Политика В наземном транспорте Москвы снизят оплату разового проезда картой 17:14, Общество Захарова назвала приговор Младичу предвзятым 17:07, Политика Членов меджлиса задержали в Крыму по подозрению в вымогательстве 16:53, Политика Минобороны направило судно «Янтарь» для поиска аргентинской подлодки 16:37, Общество СМИ анонсировали уход капитана «Зенита» из команды 16:36, Спорт Сын Владимира Высоцкого попал в «чистилище» «Миротворца» 16:35, Общество Выгодный скандал: как «русские тролли» повлияли на СМИ и политику в США 16:25, Мнение Сенатор связал падение выпуска сигарет с переходом россиян на махорку 16:25, Политика Для фигуранта дела о возбуждении ненависти к чиновникам попросили 5 лет 16:23, Общество НОВАТЭК купил «Севернефть-Уренгой» 16:19, Бизнес
Компания «Телеграф» отозвала иск к экс-сотруднику «ВКонтакте» Розенбергу
Общество, 18:07
0
Компания «Телеграф» отозвала иск к экс-сотруднику «ВКонтакте» Розенбергу

Производство по иску ООО «Телеграф» к бывшему сотруднику Антону Розенбергу прекращено. Об этом сообщается на сайте Петродворцового суда Санкт-Петербурга. Розенберг называет компанию аффилированной с мессенджером Telegram.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что это произошло «в связи с отказом истца от иска».

Это являлось одним из условий мирового соглашения, которое стороны заключили в октябре. Также в соответствии с соглашением «Телеграф» обязан был выплатить Розенбергу 1,8 млн руб. и компенсацию за моральный вред в размере 60 тыс. руб.​ В свою очередь Розенберг уволился из компании по собственному желанию.

Компания «Телеграф» обвиняла программиста в разглашении коммерческой тайны и хотела взыскать с него около 100 млн руб. Розенберг в блоге рассказал о том, как его уволили из компании из-за конфликта с основателем Telegram Павлом Дуровым и его братом Николаем, который касался как рабочих, так и личных аспектов. Также там содержались утверждения, что ООО «Телеграф» аффилировано с Telegram. Позже материал был удален, затем, после того как Розенберг убрал из него скриншоты переписки, восстановлен.

​Дуров утверждал, что компания «Телеграф» не связана с мессенджером и «аутсорсила разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВКонтакте».

Кто владеет Telegram

Головная компания мессенджера Telegram — Telegram Messenger LLP. В карточке компании в Британском реестре действительно указаны два совладельца с равными долями — Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Конечным бенефициаром является Павел Дуров, его доля составляет не менее 75%.

Единственным учредителем российского ООО «Телеграф», согласно данным ЕГРЮЛ является компания из центральноамериканского государства Белиз Telegraph Inc. (.pdf). Ее адрес и регистрационный номер совпадает с учредителем британской Telegram Messenger LLP. При этом, по словам Павла Дурова, сказанным в интервью изданию Meduza, Telegraph Inc. и Telegram Messenger LLP уже «продолжительное время» находятся «ни в каких» отношениях. На прямой вопрос, какое отношение компания имела к мессенджеру, он заявил, что «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК».

Генеральный директор ООО «Телеграф» — Александр Степанов, которого упоминает бывший замтехдиректора «ВКонтакте» Антон Розенберг. По данным базы СПАРК, последние доступные финансовые показатели ООО «Телеграф» за 2013 год зафиксировали нулевую выручку и чистый убыток в размере 10,5 млн руб.

Теги: иск , Павел Дуров , Telegram , Антон Розенберг
Главное
Умер сыгравший Петруху в «Белом солнце пустыни» актер Николай Годовиков Общество
Материалы по теме
Розенберг счел соглашение с «Телеграфом» признанием своей правоты Общество
Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг и «Телеграф» пошли на мировую Технологии и медиа
Дуров опроверг обвинения экс-сотрудника «ВКонтакте» в уходе от налогов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку