Компания «Телеграф» отозвала иск к экс-сотруднику «ВКонтакте» Розенбергу

Производство по иску ООО «Телеграф» к бывшему сотруднику Антону Розенбергу прекращено. Об этом сообщается на сайте Петродворцового суда Санкт-Петербурга. Розенберг называет компанию аффилированной с мессенджером Telegram.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что это произошло «в связи с отказом истца от иска».

Это являлось одним из условий мирового соглашения, которое стороны заключили в октябре. Также в соответствии с соглашением «Телеграф» обязан был выплатить Розенбергу 1,8 млн руб. и компенсацию за моральный вред в размере 60 тыс. руб.​ В свою очередь Розенберг уволился из компании по собственному желанию.

Компания «Телеграф» обвиняла программиста в разглашении коммерческой тайны и хотела взыскать с него около 100 млн руб. Розенберг в блоге рассказал о том, как его уволили из компании из-за конфликта с основателем Telegram Павлом Дуровым и его братом Николаем, который касался как рабочих, так и личных аспектов. Также там содержались утверждения, что ООО «Телеграф» аффилировано с Telegram. Позже материал был удален, затем, после того как Розенберг убрал из него скриншоты переписки, восстановлен.

​Дуров утверждал, что компания «Телеграф» не связана с мессенджером и «аутсорсила разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВКонтакте».