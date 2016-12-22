Компания «Телеграф» отозвала иск к экс-сотруднику «ВКонтакте» Розенбергу

Производство по иску ООО «Телеграф» к бывшему сотруднику Антону Розенбергу прекращено. Об этом сообщается на сайте Петродворцового суда Санкт-Петербурга. Розенберг называет компанию аффилированной с мессенджером Telegram.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что это произошло «в связи с отказом истца от иска».
Это являлось одним из условий мирового соглашения, которое стороны заключили в октябре. Также в соответствии с соглашением «Телеграф» обязан был выплатить Розенбергу 1,8 млн руб. и компенсацию за моральный вред в размере 60 тыс. руб. В свою очередь Розенберг уволился из компании по собственному желанию.
Компания «Телеграф» обвиняла программиста в разглашении коммерческой тайны и хотела взыскать с него около 100 млн руб. Розенберг в блоге рассказал о том, как его уволили из компании из-за конфликта с основателем Telegram Павлом Дуровым и его братом Николаем, который касался как рабочих, так и личных аспектов. Также там содержались утверждения, что ООО «Телеграф» аффилировано с Telegram. Позже материал был удален, затем, после того как Розенберг убрал из него скриншоты переписки, восстановлен.
Дуров утверждал, что компания «Телеграф» не связана с мессенджером и «аутсорсила разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВКонтакте».
Головная компания мессенджера Telegram — Telegram Messenger LLP. В карточке компании в Британском реестре действительно указаны два совладельца с равными долями — Telegraph Inc. и Dogged Labs Ltd. Конечным бенефициаром является Павел Дуров, его доля составляет не менее 75%.
Единственным учредителем российского ООО «Телеграф», согласно данным ЕГРЮЛ является компания из центральноамериканского государства Белиз Telegraph Inc. (.pdf). Ее адрес и регистрационный номер совпадает с учредителем британской Telegram Messenger LLP. При этом, по словам Павла Дурова, сказанным в интервью изданию Meduza, Telegraph Inc. и Telegram Messenger LLP уже «продолжительное время» находятся «ни в каких» отношениях. На прямой вопрос, какое отношение компания имела к мессенджеру, он заявил, что «когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВК».
Генеральный директор ООО «Телеграф» — Александр Степанов, которого упоминает бывший замтехдиректора «ВКонтакте» Антон Розенберг. По данным базы СПАРК, последние доступные финансовые показатели ООО «Телеграф» за 2013 год зафиксировали нулевую выручку и чистый убыток в размере 10,5 млн руб.