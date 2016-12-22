В наземном транспорте Москвы снизят оплату разового проезда картой

В Москве разовый проезд в наземном транспорте при оплате бесконтактной банковской картой подешевел на 15 руб. Теперь одна поездка будет стоить 40 руб. против 55 руб. ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс» со ссылкой на генерального директора организации Евгения Михайлова.

«Стоимость проезда при оплате таким способом составит 40 руб., на треть дешевле, чем при покупке разового билета у водителя», — пояснил он.

Такая система уже запущена в трамваях, которые следуют по маршрутам №6 и 27. В ближайшие месяцы услуга будет доступна на ряде маршрутов в центре столицы, вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов.

Валидаторы, которые принимают к оплате бесконтактные банковские карты и смартфоны с платежными системами Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay, находятся у передних дверей и помечены стикерами.