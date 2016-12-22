Членов «Меджлиса» задержали в Крыму по подозрению в вымогательстве

В Симферополе задержаны члены запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Их подозревают в вымогательстве денег у гражданина Турции. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ФСБ по Крыму и Севастополю.
Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ и МВД Крыма.
По данным службы, полиция возбудила против задержанных уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). Точное количество задержанных и подробности дела не сообщаются.
«Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Эдема Смедляева сообщает о задержании трех крымских татар в Симферополе. Защитник добавил, что его не пускают к подзащитным.
Согласно информации осведомленного источника «Интерфакса», в Симферополе задержали главу отделения «Меджлиса крымских татар» в Ялте. По его словам, всего задержано четыре человека.
«Радио Свобода» сообщает, что силовики обыскали дома крымско-татарских активистов Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Кязима Аметова. По данным издания, после обысков Дегерменджи, Аметов и Чапух были задержаны. По информации «Радио Свободы», также силовики обыскали дом Эльмиры Газиевой в селе Южное под Феодосией. Сама активистка при обыске не присутствовала.