НОВАТЭК купил «Севернефть-Уренгой»

Компания «НОВАТЭК» объявила о сделке по приобретению ООО «Севернефть-Уренгой». Информация опубликована на сайте компании.
Представитель компании в разговоре с РБК отказался назвать сумму сделки.
Ходатайство о покупке было подано 16 октября.
ООО «Севернефть-Уренгой» ранее принадлежало МХК «ЕвроХим» (приобретено в январе 2012 года; сумма сделки — $403 млн). Предприятие владеет лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья в пределах Западно-Ярояхинского участка недр (Пуровский район ЯНАО) в непосредственной близости от существующей инфраструктуры НОВАТЭКа.
Ресурсный потенциал участка по российской классификации составляет 918 млн барр. нефтяного эквивалента углеводородов (данные на 31 декабря 2016 года). За 2016 год на лицензионном участке было добыто 816 млн куб. м природного газа и 93 тыс. т газового конденсата.