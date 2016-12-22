Медведев ответит на вопросы журналистов 30 ноября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 ноября ответит на вопросы журналистов в прямом эфире. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Тимакова, сообщает корреспондент РБК.

Программа «Разговор с Дмитрием Медведевым» традиционно начнется в 12:00 мск. Она будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Россия HD», радио «Вести FM», интернет-портале vesti.ru. Традиционно участие в программе примут представители «Первого канала» (Валерий Фадеев), телеканалов «Россия» (Сергей Брилев) и НТВ (Ирада Зейналова), а также РБК (Игорь Полетаев) и «Дождь» (Михаил Фишман).

​«Напомним, что данный формат у нас существует с 2008 года, поэтому этот разговор станет десятым, юбилейным. Будут подведены итоги года, даны оценки событиям, которые произошли в этом году», — отметила Тимакова.

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