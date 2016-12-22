Путин ввел в Госсовет восемь новых губернаторов

Президент Владимир Путин включил в состав президиума Госсовета восемь губернаторов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Как следует из текста документа, в рамках «ротации» в состав Госсовета вошли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Таким образом, распоряжение президента от 26 мая 2017 года «О президиуме Государственного совета Российской Федерации» признано утратившим силу. Согласно ему в президиум Госсовета входили экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор ХМАО Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский и губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Государственный совет является совещательным органом президента России. Его постоянными членами являются спикер Совета Федерации, спикер Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, руководители высших исполнительных органов субъектов и фракций Госдумы. С 2010 года президент может включать в состав Госсовета лиц, замещавших глав регионов и «имеющих большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности». Госсовет образован в 2001 году указом президента Владимира Путина и не является конституционным органом.

