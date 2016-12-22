СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ гражданских объектов в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту артиллерийских обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской инфраструктуры города Докучаевска в Донецкой области (территория самопровозглашенной ДНР). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает СКР, дело возбуждено​ по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), «в связи с очередным артиллерийским обстрелом гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте». В результате обстрелов, как сообщает СКР, «погибают и получают ранения мирные жители, разрушаются жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения». «Очередным свидетельством тому стали обстрелы 21 ноября 2017 года в Докучаевске», — считают в СКР.

Как выяснило следствие, ВСУ и Нацгвардия, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины» и нарушая протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, «произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске из тяжелых видов вооружения». «В результате преступных действий мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте, получила тяжелые ранения», — сообщили в СКР.

В конце августа СКР возбудил пять уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов ВСУ и Нацгвардией населенных пунктов Донбасса. В числе пострадавших от обстрелов в середине августа названы поселок Донецкий Луганской области, поселок Зайцево, село Саханка и город Ясиноватая Донецкой области Украины.

6 ноября глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ гражданских объектов Донбасса из РСЗО «Град». За день до этого по столице самопровозглашенной ДНР по Донецку было выпущено более 100 мин и снарядов, включая 90 ракет.