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Tesla построила самую большую литиевую батарею в мире
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Tesla построила самую большую литиевую батарею в мире
Технологии и медиа, 11:37
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Tesla построила самую большую литиевую батарею в мире

Компания Tesla достроила крупнейшую в мире литий-ионную батарею на юге Австралии мощностью 129 МВт, сообщает The Australian Financial Review.

Как сообщает издание, батарея стоимостью $50 млн построена к северу от города Аделаида в штате Южная Австралия. Она установлена близ ветровой электростанции Хорнсдейл, построенной и обслуживаемой французской компанией Neoen. Аккумулятор, связанный с ветрогенератором, способен обеспечить энергией около 30 тыс. домов и офисных зданий.

Глава Tesla Илон Маск пообещал решить проблемы штата Южная Австралия с электроэнергией в марте 2017 года. Он объявил, что построит батарею мощностью 100 МВт в течение 100 дней с момента подписания контракта c правительством страны (к 1 декабря). К 29 сентября батарея была построена уже наполовину.

В сентябре 2016 года ураган прошел по югу Австралии и полностью обесточил названный штат. Кроме того, в марте 2017 года была остановлена крупнейшая в стране ТЭЦ, работающая на буром угле и снабжавшая штат электроэнергией, так что власти заявили о возможных перебоях с электричеством на пиках потребления.

Как сообщает Reuters, аккумулятор Tesla является частью программы австралийского правительства по решению проблемы энергетической самодостаточности штата общей стоимостью $390 млн. Она включает также закупку традиционных дизельных электрогенераторов.

В 2016 году Tesla построила батарею Powerwall 2 мощностью 80 МВт близ Лос-Анджелеса за 90 дней.

Теги: Австралия , Tesla Energy , литиевая батарея
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