Правоохранители задержали вице-мэра Златоуста на совещании

Вице-мэр Златоуста (Челябинская область) Динар Араслангареев задержан. Эту информацию в беседе с РБК подтвердил глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин.

По словам Жилина, вместе с Араслангареевым задержан заместитель градоначальника по городскому строительству Владимир Хомяков. «Мы эту информацию имели и знали, что такое возможно — год проводятся следственные мероприятия», — добавил он. По его словам, он не знаком с материалами дела и не знает, что именно им инкриминируют, но известно, что ранее оба проходили как свидетели.

Задержанным, как сообщил Жилин, предложено уволиться. «В 8 утра сегодня они должны были написать заявления, но не знаю, были ли они подписаны или нет», — сказал глава округа.

URA.RU сообщает, что чиновников увели прямо с совещания.

Управление Следственного комитета по Челябинской области сообщает, что Араслангареева и Хомякова подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, в 2016 году они в обход конкурсных процедур заключили контракт на строительство подводящих путей к частной котельной. Для этого они без законных оснований ввели в округе режим чрезвычайной ситуации (в этом случае закон позволяет не проводить аукцион). Ущерб от их действий оценивается в 4 млн руб.

Региональное издание «Доступ 1» поясняет, что котельная была построена рядом с детскими садами. Перед началом отопительного сезона дошкольные учреждения отключили от муниципальных сетей и подсоединили к новой котельной, у которой не было трубы. Городская администрация срочно выделила деньги на строительство газопровода. По данным портала, он в итоге отапливал в том числе и частные дома.