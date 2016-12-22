РБК больше суток считает деньги полковника Захарченко в прямом эфире

Более суток продолжается эксперимент РБК, в ходе которого сотрудники редакции в прямом эфире пытаются определить, сколько времени уйдет на пересчет наличных, найденных при обысках у членов семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко, — его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями.

В настоящее время Никулинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении имущества Захарченко и членов его семьи в государственную собственность.

Сотрудники редакции РБК, по очереди меняя друг друга, пересчитывают наличные, используя одну счетную машинку. Эксперимент стартовал 22 ноября в 8:00 мск. Он будет завершен после окончания пересчета 374 809 230 руб., €2 076 220 и $124 274 274 — сумм, эквивалентных найденным у Захарченко и членов его семьи. По итогам эксперимента опытным путем будет установлено, какое количество времени требуется для того, чтобы пересчитать такое количество денег, а это 9 млрд руб.

Видео: РБК

На деньги, изъятые у Захарченко, можно снять первую часть фильма «Трансформеры» (останется $3 млн). Кроме того, 9 млрд руб. — это больше, чем годовые бюджеты Мурманска (8,5 млрд руб.), Архангельска (7,1 млрд руб.) и Белгорода (7,1 млрд руб.).

Сам процесс пересчета в прямом эфире транслируется на страницах РБК в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Он будет вестись до полного окончания пересчета всех наличных в разных валютах, сколько бы времени это ни заняло.