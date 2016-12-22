В Еврейской автономной области поезд столкнулся с автобусом

При столкновении грузового поезда и пассажирского автобуса на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Как говорится в сообщении ДВЖД, инцидент произошел в 5:20 мск на перегоне между станциями Волочаевка-2 — Джармен. Водитель автобуса Даниловка — Хабаровск выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако не смог предотвратить столкновения. Согласно сообщению ДВЖД, пострадал только водитель автобуса: с переломом руки он был доставлен в больницу.

В то же время, как рассказали агентству «РИА Новости» в управлении МВД по региону, в результате столкновения также пострадали три пассажира автобуса.

Согласно данным железнодорожников, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

14 ноября на белорусском направлении Московской железной дороги поезд столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате столкновения никто не пострадал, однако движение по железной дороге было ограничено одним путем. Были задержаны две «Ласточки» №734 и 736 Смоленск — Москва и поезда №1 и №3 сообщением Москва — Минск и увеличены интервалы движения других поездов.