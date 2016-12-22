В Китае пять человек погибли при обрушении строительных лесов
Общество, 06:57
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В Китае пять человек погибли при обрушении строительных лесов
В Китае при обрушении строительных лесов погибли пять человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
ЧП произошло в китайской провинции Хубэй. В этот момент рабочие занимались демонтажом старого здания банка. При обрушении погибли пять человек, трое пострадали. По данным агентства, расследованием инцидента занимается полиция. В связи с происшествием были задержаны шесть человек.
В Бангкоке 20 ноября произошло обрушение карусели в парке аттракционов. В результате пострадали 15 человек.