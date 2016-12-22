Посольство России в Молдавии осудило осквернение памятника Пушкину

Российское посольство в Кишиневе выпустило заявление в связи с актом вандализма в отношении памятника Пушкину в молдавском городе Фалешты. Вандалы отломали голову у статуи поэта.

Об инциденте стало известно 20 ноября. На фотографиях, которые очевидцы опубликовали в Twitter, видны повреждения на самом памятнике и постаменте. У статуи отломана голова, которая при падении повредила ступеньки у монумента.

Российские дипломаты осудили акт вандализма и напомнили, что памятник символизирует «многовековые связи российского и молдавского народов».

«Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более, что осквернение монумента А.С.Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Д.Кантемиру», — говорится в заявлении посольства.

В российском представительстве призвали молдавские власти наказать вандалов и содействовать восстановлению памятника.