В КПРФ прокомментировали галстук Младича с символикой партии

Сербский генерал Ратко Младич, приговоренный Гаагским трибуналом к пожизненному заключению, прибыл на судебное заседание в красном галстуке с символикой КПРФ. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, комментируя это решение, назвал его «жестом солидарности».

Ратко Младич (Фото: Peter Dejong / Reuters)

«Это жест солидарности, который мы высоко ценим», — заявил Мельников. Коммунист напомнил, что российская партия давно оказывает поддержку генералу, который с 2011 года содержится в заключении в Гааге. «К нему неоднократно ездили представители КПРФ. Приятно получить этот знак, что он чувствует нашу поддержку в сложный момент», — рассказал Мельников.

Приговор генералу Ратко Младичу был вынесен 22 ноября Гаагским трибуналом. Судьи признали его виновным в военных преступлениях в ходе войны в Боснии и Герцеговине в 1991 — 1995, в том числе и геноциде мусульман во время осады Сребреницы. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Младич был командующим сил боснийских сербов во время гражданской войны в Югославии. В ноябре 1996 Ратко Младич был снят с должности, а в 2011 году задержан в Сербии и депортирован в Гаагу.