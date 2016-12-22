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Экс-чемпион мира по боксу Проводников присоединился к движению Putin Team
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Экс-чемпион мира по боксу Проводников присоединился к движению Putin Team
Политика, 23:18
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Экс-чемпион мира по боксу Проводников присоединился к движению Putin Team

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников на своей странице в Instagram объявил о присоединении к движению Putin Team. О создании подобного движения в поддержку Владимира Путина в начале ноября сообщил хоккеист Александр Овечкин.

«Я бы хотел присоединиться к своим товарищам по спорту, Александру Овечкину и Евгению Малкину и поддержать главу нашего государства Владимира Владимировича Путина. Быть частью Putin team — для меня гордость!», — написал боксер.

К записи он приложил видео, снятое после одного из его боев, на котором он рассказывает, что победил не ради денег или титулов, а «за свою команду, за свой народ, который приехал с другого континента, за них я сегодня дрался».

https://www.instagram.com/p/Bbyb3T3lHkz/?taken-by=ruslanprovod

О создании общественного движения в поддержку президента России хоккеист Александр Овечкин объявил 2 ноября. «Это [движение] для людей, которые поддерживают страну», — прокомментировал он это решение. О присоединении к движению уже объявили баскетбольный тренер Евгений Гомельский, играющий в НХЛ хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, прыгунья с шестом Елена Исинбаева, двукратный олимпийский чемпион бобслеист Алексей Воевода и другие.

Теги: Putin Team
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